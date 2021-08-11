نور عمرو دياب تعلن خطوبتها - فيديو

الوكيل الإخباري - فاجأت إبنة الفنان المصري عمرو دياب، نور متابعيها بإعلانها خطبتها بفيديو نشرته في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي من داخل القطار.

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وأشارت بالفيديو إلى أنها ستنتقل إلى جنوب لندن مع خطيبها، موضحةً إلى أنها لا ترتدي خاتم الخطوبة بسبب فقدانها للوزن وإحتياجه للتعديل كي يصبح مناسباً لإصبعها.



وإنهالت بعدها التعليقات المباركة لها من أصدقائها ومحبيها.



وكانت نور قد شاركت مؤخراً متابعيها مجموعة صور عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي من أحدث ظهور لها في مدينة لندن، ولفتت الانظار بأناقتها بفستان ناعم التصميم، قصير وبصيحة الكتف الواحد، ونسقت معه حذاء من اللون الأبيض.



ونالت الصور إعجاب الجمهور الذي أشاد بجمالها، وعلقوا على الشبه الكبير بينها وبين والدها، كذلك تغزلوا بشخصيتها المختلفة والجريئة أكدوا أن طبعها يشبه والدتها الممثلة المصرية شيرين رضا.

المصدر - الفن