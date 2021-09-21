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الثلاثاء، 21-09-2021 10:14 ص

هاني شاكر: سنطبق القانون على محمد رمضان حال غنائه بدون فرقة

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الوكيل الإخباري - حذّر نقيب الموسيقيين في مصر الفنان هاني شاكر، الفنان محمد رمضان، بإتخاذ إجراءات قانونية بحقه، إذا لم يلتزم بقرار النقابة الأخير، والذي يشير إلى منع الفنانين بالغناء بتقنية الـ"Playback”، بل مع فرقة موسيقية تتضمن من 8 أشخاص.

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وكشف هاني بحديثه مع صحيفة "الوطن" المصرية أن أي حفلة لأي فنان من دون فرقة موسيقية ، سيعاقب بدفع غرامة مالية، مثلما حصل مع الفنان المصري أحمد سعد، حيث أحيى حفلته مع 4 موسيقيين فقط، وعوقب بدفع مبلغ قدره 20 ألف جنيه أي ما يعادل 1275 دولار أميركي.

 

المصدر - الفن 

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