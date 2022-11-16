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الأربعاء، 16-11-2022 07:56 م

هذا ما كشفته نتائج تحاليل 6 مواد مخدرة في جسد شيرين

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الوكيل الاخباري - شهدت أزمة الفنانة شيرين عبد الوهاب التي شغلت الرأي العام المصري خلال الفترة الماضية، تطورات جديدة تتعلق بمسألة تعاطيها المخدرات والتي دخلت إثرها المستشفى قرابة الـ 20 يوماً لتلقي العلاج.

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فقد كشف المستشفى الذي كانت تعالج فيه أن نتائج تحاليل 6 مواد مخدرة خضعت لها للتأكد من سلامتها قبل السماح لها بالمغادرة، جاءت سلبية.


وأكد مصدر طبي على دراية بتفاصيل الحالة الطبية، واطلع على نتائج التحليل، أن الوظائف الحيوية لشيرين كانت مستقرة قبل خروجها من المستشفى، وأن نتيجة التحاليل لمعرفة ما إن كان هناك أي آثار لمواد المخدرة، كـ"الحشيش والترامادول، والأفيون ومنبّه الأمفيتامينات، والكوكايين والمواد المهدئة"، أتت سلبية.

كما أوضح المصدر أن تحاليل "إنزيمات الكبد ونسبة السكر وحالة البنكرياس كانت جيدة للغاية". ( العربية نت )




 




 

 


 

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