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الثلاثاء، 25-10-2022 08:19 ص

تطورات الحالة الصحية لشيرين عبد الوهاب

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الوكيل الإخباري - تداولت وسائل إعلام دولية خبر دخول الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب في غيبوبة بالمستشفى الذي تتلقى فيه العلاج من الإدمان. فيما قالت أخرى أنها غادرت التراب المصري نحو وجهة لم يتم ذكرها.

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وكشف الخبير القانوني حسام لطفي، تطورات الحالة الصحية للفنانة شيرين عبدالوهاب. بعد أزمتها الأخيرة، واحتجازها بأحد المستشفيات النفسية، بدعوى العلاج من “الإدمان”.

 

وقال محامي الفنانة شيرين عبدالوهاب، في تصريح خاص لـ”مصراوي”، “الحمد لله حالتها الصحية في تحسن مستمر. وهي بخير، وقريبا جدا تتواصل بنفسها مع جمهورها ومحبيها، ليطمئنوا عليها”.

 

وعما تردد عن سفرها للخارج للعلاج، قال: “مازالت في مصر، وتخضع لرعاية ومتابعة جيدة”.

 

واختتم، موجها رسالة من الفنانة، قائلا: “الفنانة شيرين، تأمل في احترام رغبتها في إبعاد حياتها الشخصية عن وسائل الإعلام”.

 

من جانبه أصر الدكتور نبيل عبد المقصود، الطبيب المعالج لشيرين عبد الوهاب، على عدم الحديث عن حالتها في الوقت الحالي.

 

وأكد الطبيب المعالج، أن عدم الحديث عن حالة الفنانة شرين عبدالوهاب من واجباته تجاهها، وتجاه أي مريض.

 

واكتفى شقيقها بالرد على الأسئلة المطروحة بشأن حالتها بأنها لاتزال تحتاج إلى العلاج الذي من الممكن. أن يمتد لفترة زمنية ليست بقصيرة.


النهار

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