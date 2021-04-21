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الأربعاء، 21-04-2021 11:43 ص

هذا ما كشفته والدة حلا الترك عن الصلح مع ابنتها

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الوكيل الاخباري - عبّرت منى السابر، والدة الفنانة الشابة حلا الترك، عن استيائها مما آلت إليه حالتها بسبب عدم قدرتها على جمع المبلغ المالي اللازم الذي ينقذها من عقوبة السجن، وذلك خلال اتصال أُجري معها ضمن حلقة من برنامج "ET بالعربي".

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وقالت السابر إنه تم جمع ألفي دينار بحريني فيما المبلغ المطلوب هو 20 ألفاً. وتابعت أنها طلبت استبدال عقوبة السجن بالعمل اليدوي، مضيفةً: "للأسف الكل عارف إني رح أنسجن بما أن الحكم صدر والآن أنتظر استبدال العقوبة حسب ما تقدّمت به من قبل مكتب الشيخة سلوى".


ولفتت إلى أن قيمة المبلغ المتوجّب عليها دفعه هي 20 ألف دينار بحريني. وذكرت أن بعض المشاهير تواصلوا معها لكنهم لم يتمكنوا من جمع المبلغ المطلوب. وأرجعت السبب إلى احتمال عدم وجود موافقة أمنية. وأردفت: "ما في داعي لكل هذه الشوشرة وبنفس الوقت ما كنت عارفة هل في مساعدات أم لا وأنا تأملت وحصل العكس".

وكشفت السابر أن أي صلح مع ابنتها لم يحدث بعد، مؤكدةً أن أحداً لم يتدخل من أجل هذا وعلّقت: "الشي النهائي هو إما أدفع المبلغ أو بنتي حلا الترك تتنازل عن القضية وهذا كل ما في القصة".

 

لها

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