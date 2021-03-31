والدة حلا الترك تكشف حقيقة شائعة أثارت جدلا واسعا.. فيديو

الوكيل الاخباري - خرجت الفنانة الكويتية والدة حلا الترك ، منى السابر، عن صمتها وكشفت حقيقة الخبر الذي انتشر مؤخراً وأشار إلى أنها تزوجت.

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وقال منى السابر، في أحدث ظهور لها عبر مواقع التواصل، إن "هذا مجرد شائعة"، موضحة ما أشارت إليه في لقاء سابق حيث لفتت إلى أنها "لن ترفض الزواج في حال التقت الرجل المناسب".



وأضافت أنها "غير متزوجة حالياً وأنها لو كانت كذلك لقامت بعرض الخواتم وغير ذلك".

وكانت، منى السابر، كشفت مؤخرا عن نيتها إعادة تجربة الزواج وبدء حياة جديدة ولكن هذا الأمر يتوقف على إيجادها للشخص المناسب الذي تنجذب له، وقالت: "إن شاء الله ألاقي الشخص المناسب لي ويكون في انجذاب".



يذكر أنه وبالتزامن مع احتفالات يوم الأم أصدرت المحكمة البحرينية حكمها بحبس منى السابر والدة الفنانة البحرينية، حلا الترك، سنة مع النفاذ بسبب أخذها مبلغا ماليا قدره 200 ألف دينار بحريني من ابنتها، وأمهلتها شهرا لجمع المبلغ اللازم وسداده لابنتها.

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