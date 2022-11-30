الأربعاء 30-11-2022
الوكيل الاخباري

اليرموك توضح حول منح رئيسة كوسوفو السابقة دكتوراه فخرية

العثور على مواطن متوفياً داخل منزله في الزرقاء

هكذا أصبحت أسعار الذهب في الأردن بعد التسعيرة الثانية

أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن الأربعاء

مؤتمر صحفي حكومي للإعلان عن مشروع قانون الموازنة 2023

الدفاع المدني: التعامل مع 1313 حالة إسعافية خلال 24 ساعة

وفاتان واصابتان بحادث تصادم على الصحراوي - صور

الجيش: احباط محاولة تهريب مواد مخدرة قادمة من سوريا

تعطل حركة السير على طريق سريع في لبنان بعد هطول أمطار غزيرة

ديوان الخدمة يمدد فترة استقبال طلبات التوظيف

الأربعاء، 30-11-2022 04:01 م

هل تذكرون "حماصة" طفل فيلم عسل أسود؟ هكذا أصبح بعد 12 عاماً

3333333333333333


الوكيل الإخباري-نشر الفنان إدوارد عبر حسابه الخاص في "إنستغرام" صورة جديدة ظهر فيها مع شاب كشف من خلالها عن هويته، حيث أكد أنه الطفل "حماصة" الذي شاركه هو والفنان أحمد حلمي في فيلم "عسل أسود"، بعد مرور 12 عاماً على ظهوره في الفيلم.

وعلّق إدوارد على الصورة قائلاً: "عبدالله اللي كان عامل حماصة أخويا الصغير في فيلم "عسل أسود" أول ظهور ليه بعد ما كبر".

يُذكر أن عبدالله اختفى عن الساحة الفنية بعد ظهوره في فيلم "عسل أسود" ولم يعد يشارك في أي أعمال فنية أخرى ليظهر أخيراً وقد أصبح شاباً.

اضافة اعلان

 


لها

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1280x960

في الأول من ديسمبر .. يارا تحيي حفل غنائي بمناسبة اليوم الوطني للامارات

اصالة-شام-الذهبي-574x400

فيديو - ابنة أصالة نصري تضع حداً لمنتقدي تغيّر شكل والدتها

6386fd4d4c59b71171506de1

فيديو نادر لزوجة الفنان عادل إمام.. والزعيم يروي كيف تعرف عليها

1

احلام تنشر كلمات مؤثرة في يوم الشهيد الاماراتي

23822

بعد غياب سنوات .. محمد سعد يعلن خوضه السباق الرمضاني بشخصية يقدمها لأول مرة في " الحج إكس لانس "

1499697_0

على خطى أم كلثوم.. أنغام ترفض العلاج خوفاً على أحبالها الصوتية

أخبار متعلقة
24-07-22-438226418

شاهد .. اطلالة عفوية للفنان تيم حسن رفقة زوجته وفاء الكيلاني ونجله ورد

1111111111

شاكيرا تهنئ ابنها لفوزه باحدى البطولات

14831-small6200911114142

صورة تثير الشكوك حول ارتباط أحمد عز بالفنانة منة شلبي .. شاهد

201704141045474547

كريم عبد العزيز يكشف عن اهم صورة في حياته

نادين-نجيم-صالون-زهرة

أحدث ظهور لبطلة " صالون زهرة "

15881610158516183356-1270188959109447682-1-1638688276

صورة .. أول ظهور لشيرين وحسام حبيب بعد زواجهما مرة أخرى