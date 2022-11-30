هل تذكرون "حماصة" طفل فيلم عسل أسود؟ هكذا أصبح بعد 12 عاماً

الوكيل الإخباري-نشر الفنان إدوارد عبر حسابه الخاص في "إنستغرام" صورة جديدة ظهر فيها مع شاب كشف من خلالها عن هويته، حيث أكد أنه الطفل "حماصة" الذي شاركه هو والفنان أحمد حلمي في فيلم "عسل أسود"، بعد مرور 12 عاماً على ظهوره في الفيلم.



وعلّق إدوارد على الصورة قائلاً: "عبدالله اللي كان عامل حماصة أخويا الصغير في فيلم "عسل أسود" أول ظهور ليه بعد ما كبر".



يُذكر أن عبدالله اختفى عن الساحة الفنية بعد ظهوره في فيلم "عسل أسود" ولم يعد يشارك في أي أعمال فنية أخرى ليظهر أخيراً وقد أصبح شاباً.



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