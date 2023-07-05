هل رد كريم فهمي وزوجته على خلافهم مع هنا الزاهد ؟

الوكيل الإخباري- تداولت مواقع التواصل الاجتماعي تصريحا منسوبا للفنان المصري كريم فهمي، يرد فيه للمرة الأولى على أنباء أزمته هو وزوجته مع الفنانة هنا الزاهد، زوجة شقيقه الفنان أحمد فهمي، ليتضح فيما بعد أن الصفحة التي كتبت التصريح ليست له.

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ونفى الحساب المنسوب للفنان كريم فهمي عبر موقع "فيسبوك" أي خلاف مع هنا الزاهد، مطالبا بعدم إقحام زوجته دانية البناوي، وجاء في التصريح على لسان فهمي: "إحنا رجعنا من برا مصر في العيد لقينا في جروب تبع حد بيكتب كلام على مراتي كذب وافترى، طول عمر مراتي ملهاش علاقة بالوسط الفني ولا بالمشاكل وحتى علاقتنا الأسرية كلها احترام من جميع الأطراف".



وتابع المنشور مهاجمًا مروجي الشائعات: "مجانين شراء الفولورز دخلونا فيها حسبي ونعم الوكيل، أنا آسف إني برد أرجو محدش له دعوة بینا وخلينا في حالنا زي ما إحنا طول عمرنا ومتدخلوناش في مشاكل ملناش دعوة بیها ونبقي كبش فدا مع احترامي للجميع بس كفاية عبث".



واختتم المنشور: "أنا مكنتش ناوي أرد عشان عيب بس كفاية كده، أتمني تكون الرسالة وصلت".

فوشيا