هنا الزاهد توجه رسالة لزوجها أحمد فهمي وهو يردّ

الوكيل الإخباري- نشرت الفنانة هنا الزاهد، على خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" منشورًا، كشفت من خلاله عن الصعوبات التي واجهتها خلال كواليس فيلم "مستر إكس"، الذي تشارك فيه زوجها الفنان أحمد فهمي البطولة، حيث وجهت له رسالة قالت فيها: "أنا شهادتي مجروحة بس عايزة أقول أحمد اشتغل على فيلم مستر إكس من أكتر من سنة، وتعب جدًا في الكتابة من قبل ما أكون حتى في الفيلم".

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وتابعت: "كان دايمًا يحكيلي عن تفاصيل الفيلم وهو متحمس، وكان لسة مكتوب على ورقة، ربنا هيعوض تعبك ومجهودك وربنا يكرمنا على قد تعبنا فيه".

واستكملت: "اشتغلنا قبل كده مع بعض في مسلسل الواد سيد الشحات وربنا كرمنا فيه، ويارب يكرمنا في أول فيلم مع بعض متحمسة جدًا الناس تشوفوا".



وأعاد أحمد فهمي، منشور زوجته من خلال خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابها على "إنستغرام" ورد عليه معرباً عن سعادته بتعاونه معها، في فيلم "مستر إكس"



لها