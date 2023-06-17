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السبت، 17-06-2023 12:53 م

هنا الزاهد تلغي متابعة الفنان كريم فهمي وزوجته

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الوكيل الإخباري- أثارت الفنانة هنا الزاهد جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد إلغاء متابعتها لزوجة الفنان كريم فهمي.

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حيث ألغت هنا الزاهد متابعتها لـ دانية زوجة كريم فهمي وكريم فهمي، وذلك من على حسابها الرسمي بـ انستجرام، وحتى الآن لم يعرف أحد سبب إلغاء المتابعة عبر انستجرام.


وتشارك هنا الزاهد زوجها الفنان أحمد فهمي في فيلمه الجديد مستر إكس، والمقرر عرضه في موسم عيد الأضحى 2023، ويضم العمل عدد كبير من النجوم أبرزهم، بيومي فؤاد، محمود حافظ، صبري فواز، أوس أوس، وعدد آخر من الفنانين.

 

القاهرة24

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