الأحد 10-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

وزارة الصحة: حريصون على توفير الخدمات بكافة المنشآت الصحية

إغلاق مشغل مخالف لإنتاج الحلويات في الرصيفة

الإفتاء: لا يجوز بيع جزء من الأضحية كالجلد وغيره

عدد سكان الأردن في 2040 سيصل إلى 15.7 مليون نسمة

استئناف رحلات برنامج "أردننا جنة" اليوم

توقيع اتفاقية لتسويق الأردن خلال كأس العالم في قطر

الحرارة أقل من معدلاتها العامة اليوم

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة أمير

وزارة الخارجية تدعو الأردنيين في سريلانكا إلى ضرورة تجنب أماكن الاضطرابات

وفاة 12 يمنيًا في أول أيام العيد

الأحد، 10-07-2022 12:03 م

هل ستنشر آمبر هيرد كتاباً عن حياتها لتسدد تعويض جوني ديب

109632


الوكيل الإخباري - أفادت وسائل الإعلام العالمية أن الممثلة آمبر هيرد ستقوم بإصدار كتاب عن حياتها الخاصة، وتفاصيل قضيتها مع الممثل جوني ديب.

اضافة اعلان

 

الكتاب بعنوان "Tell-All"، وأشيع أن المفاوضات مع آمبر وصلت إلى حد مبلغ 15 مليون دولار.

 

هيرد لم تؤكد أو تنفي هذا الأمر، لكن من المعروف أن هيرد تسعى لإيجاد طرق لتأمين الأموال التي أقرت المحكمة بدفعها كتعويض للنجم جوني ديب وتصل إلى 10 ملايين و350 ألف دولار.


وتجدر الإشارة أن هيرد طلبت من فريق دفاعها تسريع عملية استئناف المحاكمة مؤخراً، كما وتقدمت رسمياً، بطلب إلغاء الحكم الصادر ضدها في قضية التشهير، التي تقدم بها زوجها السابق جوني ديب في 1 من تموز/يوليو الحالي.

 

 

الفن

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
سيف-نبيل-2-كوفر

سيف نبيل يطرح أغنية أحبك دومي

10774506-777963928

رسالة مؤثرة من نجل خالد سامي لوالده في المستشفى

image_750x_62895b7a47872

غلبان لأصالة تحقق مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة

5278132_1593889426

نوال الزغبي بإطلالة من كاليفورنيا و تعايد متابعيها - صورة

8

أبرز طقوس النجوم في الأعياد

e1b77f4d-d7da-4afb-b758-c72d97006687

أفلام عيد الأضحى.. ضحك وحب وأكشن

أخبار متعلقة
4542330_1656826865

جوني ديب ملزم بدفع 38 ألف دولار للمحكمة لهذا السبب !