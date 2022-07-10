هل ستنشر آمبر هيرد كتاباً عن حياتها لتسدد تعويض جوني ديب

الوكيل الإخباري - أفادت وسائل الإعلام العالمية أن الممثلة آمبر هيرد ستقوم بإصدار كتاب عن حياتها الخاصة، وتفاصيل قضيتها مع الممثل جوني ديب.

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الكتاب بعنوان "Tell-All"، وأشيع أن المفاوضات مع آمبر وصلت إلى حد مبلغ 15 مليون دولار.

هيرد لم تؤكد أو تنفي هذا الأمر، لكن من المعروف أن هيرد تسعى لإيجاد طرق لتأمين الأموال التي أقرت المحكمة بدفعها كتعويض للنجم جوني ديب وتصل إلى 10 ملايين و350 ألف دولار.



وتجدر الإشارة أن هيرد طلبت من فريق دفاعها تسريع عملية استئناف المحاكمة مؤخراً، كما وتقدمت رسمياً، بطلب إلغاء الحكم الصادر ضدها في قضية التشهير، التي تقدم بها زوجها السابق جوني ديب في 1 من تموز/يوليو الحالي.

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