هنا الزاهد تؤدي مناسك العمرة -صور

الوكيل الإخباري- نشرت الفنانة هنا الزاهد، على خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" صوراً لها برفقة الفنانة هنا شيحة أثناء وجودهما في الحرم المكي لتأدية العمرة بعد نجاحهما في مسرحية "ميمو" التي تشاركان فيها النجم الكبير أحمد حلمي وعرضت خلال الأيام الماضية في موسم الرياض.

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وظهرت الزاهد برفقه شيحة، من داخل السيارة، وعلقت عليها بقولها: "الحمد لله".



كما نشرت هنا صورة لها من أمام الكعبة بملابس الإحرام وعلقت عليها قائلة: "الحمد لله يارب الحمد لله".















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