مصدر ينفي عمل مرتقب لأحمد حلمي مع هنا الزاهد

الوكيل الإخباري-أثارت الفنانة هنا الزاهد الجدل حول وجود تعاون فني سوف يجمعها بالفنان أحمد حلمي خلال الفترة القادمة وذلك بعد أن نشرت على خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" صورة جمعتها بحلمي، ما دفع عدداص كبيراً من متابعيها للتساؤل إن كان هناك عمل فني سوف يجمعهما قريباً، وما طبيعته، خاصة بعد اعتذار هنا الفترة الماضية عن العمل مع الفنان تامر حسني في فيلمه الجديد تاج، حيث ربط الجمهور بين اعتذارها لتامر وعملها مع حلمي.



وكشف مصدر مقرب من الفنان أحمد حلمي عدم وجود أي عمل يجمع بينه وبين هنا الزاهد وأن الصورة كانت من إحدى المناسبات الفنية التي التقى فيها النجمان والتقط لهما المصورون عدة صور بشكل طبيعي.

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وكان آخر ظهور لهنا الزاهد خلال مشاركتها في حفلة "قادرون باختلاف"، التي أقيمت مؤخراً، حيث نشرت على "إنستغرام" مقطع فيديو لها خلال مشاركتها وعلقت قائلة: "فخورة إني كنت جزء من احتفالية قادرون باختلاف.. شكرا للرئيس فخورة وسعيدة اني وقفت قدام سيادتك.. مبسوطة إني اتعرفت على أجمل ملايكة شطار وموهوبين بجد.



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