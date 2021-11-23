هنا الزاهد تحصل على جائزة أفضل ممثلة كوميدية - صور

الوكيل الإخباري - كُرّمت النجمة المصرية هنا الزاهد في مهرجان "نجم العرب" وحصلت على جائزة أفضل ممثلة كوميدية عن مسلسل "حلوة الدنيا سكر".



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وشاركت الزاهد في الحفل بكامل أناقتها حيث ارتدت بنطالاً واسعاً مع توب قصيرة بأكمام طويلة مصمّمة من قماش لامع بـ"باييت" ملونة، ولفتت الأنظار بجمالها وترتيبها... وعلّقت على الصور قائلةً: "مهرجان نجم العرب... أفضل ممثلة كوميدية عن مسلسل حلوة الدنيا سكر. شكراً لكل واحد صوّت لي وشكراً أستاذ كريم أبو ذكرى".





المصدر - لها

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