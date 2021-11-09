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الثلاثاء، 09-11-2021 04:10 م

أحمد فهمي يتعرض لموقف طريف أثناء إحتفاله بعيد ميلاده - فيديو

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الوكيل الإخباري - تعرض الممثل المصري أحمد فهمي، زوج الممثلة المصرية هنا الزاهد، لموقف طريف اثناء احتفاله بعيد ميلاده اذ تلقى كاتو مزين بصورة شبيهه في الاسم الفنان المصري احمد فهمي، عضو فرقة واما.

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سجل الممثل احمد فهمي فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يوثق به هذه الحالة، قائلاً: "فهمي وفهمي ماشي، الناس بتتلخبط ما بيننا ماشي، لكن تورتة عيد ميلادي تجيلي عليها صورتك، ده مش لذيذ خالص".

 

وصل قالب الحلوى مزيناً وعليه عبارة نصها: "هابي بيرث داي فيتو"، دون توضيح إن كان هذا اسم "دلع" خاصاً به، أم أنه اجتهاد ممن قاموا بتصنيع الحلوى التي قدمت إليه على سبيل "الهدية".

 

 

 

المصدر - الفن 

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