وائل منصور يعلن اصابته بفيروس كورونا

الوكيل الإخباري _ كشف الفنان والمذيع المصري وائل منصور عبر حسابه الرسمي على احد مواقع التواصل الإجتماعي عن إصابته بفيروس كورونا.

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حيث انه قال :"للاسف جالي كورونا و غالبا ساره اتعدت مني برنامجنا عيشها بانرجي مكمل مع مذيعين تانيين من بكرا، لغايه انشاء الله ما نرجع تاني ".



وعاد ومازح المتابعين بالقول :"هو انا لو دخلت القطط عندي الاوضه اللي عامل فيها عزل، ممكن اعديهم كورونا؟ قارفني عاوزين يخشوا".

لتنهال عليه التعليقات متمنين لهما الشفاء العاجل .

المصدر : الفن

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