الإثنين 05-10-2020
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الإثنين، 05-10-2020 10:28 ص

وائل منصور يعلن اصابته بفيروس كورونا

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الوكيل الإخباري _ كشف الفنان والمذيع المصري وائل منصور عبر حسابه الرسمي على احد مواقع التواصل الإجتماعي عن إصابته بفيروس كورونا.

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حيث انه قال :"للاسف جالي كورونا و غالبا ساره اتعدت مني برنامجنا عيشها بانرجي مكمل مع مذيعين تانيين من بكرا، لغايه انشاء الله ما نرجع تاني ".


وعاد ومازح المتابعين بالقول :"هو انا لو دخلت القطط عندي الاوضه اللي عامل فيها عزل، ممكن اعديهم كورونا؟ قارفني عاوزين يخشوا".

 

لتنهال عليه التعليقات متمنين لهما الشفاء العاجل .

 

المصدر : الفن 

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