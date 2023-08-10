وفاة احد اعضاء الفرقة الموسيقية للفنان رابح صقر

الوكيل الإخباري- نعى المطرب السعودي رابح صقر عبر حساباته في شبكات التواصل الاجتماعي، سعد الهليل، أحد أعضاء فرقته الموسيقية.

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وغرّد الفنان الخليجي عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر" قائلاً: "إنا لله وإنا إليه راجعون... سعد الهليل في ذمة الله، الله يغفر له ويرحمه ويصبّر أهله وذويه".

وتضاربت الأنباء حول سبب وفاة الهليل عن عمر ناهز 35 عاماً، فذكرت تقارير إعلامية أنه توفي اختناقاً أثناء نومه بعد اشتعال حريق في منزله، في حين أكّدت معلومات أخرى أن الراحل تعرّض لوعكة صحية شديدة نُقل على أثرها إلى المستشفى.



وألغى رابح صقر حفله المقرر إقامته في عسير جنوب غربي السعودية، حزناً على وفاة سعد الهليل واحتراماً لمشاعر أسرته.



