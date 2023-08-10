وفاة فنانة وشقيقها بظروف غامضة -صورة

الوكيل الإخباري- وافت المنية مغنية الراب ليل تاي وشقيقها جايسون تيان في ظروف غامضة لم تعلنها العائلة .

اضافة اعلان



وقالت العائلة في منشور عبر حساب "إنستغرام" التابع للفنانة البالغة من العمر 13 عاماً: "بقلب حزين، نشارك الأخبار المدمرة عن وفاة ليل المفاجئة والمأساوية، ليس لدينا كلمات للتعبير عن الخسارة التي لا تطاق، والألم الذي لا يمكن وصفه، كانت هذه النتيجة غير متوقعة تمامًا".



وأضافت عائلة Lil Tay في الحساب الذي يتابعه حوالي 3 ملايين ونصف المليون متابع أن رحيل ليل تركهم جميعًا في "حالة صدمة"، كما أن وفاة شقيقها أيضًا "عمّق من حزن العائلة"، مطالبة المتابعين بـ"الخصوصية في الوقت الذي يسيطر الحزن عليهم".





لها

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة