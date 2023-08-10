الخميس 10-08-2023
الوكيل الاخباري

العثور على جثة ثلاثيني مطعون في عمّان والقبض على الفاعل

القضاة يتفقد جمرك مطار الشحن والمنطقة الحرة المشتى والركاب

نابلس .. تشييع جثمان الشهيد أمير خليفة

الإحصاءات :انخفاض الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي 3.18%

مستشفى البشير يرد على ما أثير حول فقدان طفل كليتيه بسبب المواعيد الطويلة

التضخم في الأردن يرفع ويصل لـ 2.68% خلال 7 شهور

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك

سلاح الجو الملكي يفتح التسجيل لمرشحي الطيران - تفاصيل

الجيش يطرح عطاء لشراء 10 صهاريج وقود

إصابة 3 شبان في القدس خلال اعتداء للمستوطنين

الخميس، 10-08-2023 10:31 ص

وفاة فنانة وشقيقها بظروف غامضة -صورة

تفسير_حلم_سماع_خبر_وفاة_شخص_حي


الوكيل الإخباري- وافت المنية مغنية الراب ليل تاي وشقيقها جايسون تيان في ظروف غامضة لم تعلنها العائلة .

اضافة اعلان


وقالت العائلة في منشور عبر حساب "إنستغرام" التابع للفنانة البالغة من العمر 13 عاماً: "بقلب حزين، نشارك الأخبار المدمرة عن وفاة ليل المفاجئة والمأساوية، ليس لدينا كلمات للتعبير عن الخسارة التي لا تطاق، والألم الذي لا يمكن وصفه، كانت هذه النتيجة غير متوقعة تمامًا".


وأضافت عائلة Lil Tay في الحساب الذي يتابعه حوالي 3 ملايين ونصف المليون متابع أن رحيل ليل تركهم جميعًا في "حالة صدمة"، كما أن وفاة شقيقها أيضًا "عمّق من حزن العائلة"، مطالبة المتابعين بـ"الخصوصية في الوقت الذي يسيطر الحزن عليهم".

 


 

لها

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
225

"لمة الحبايب" .. جديد الفنان رامي عياش

262796-1776562520

موعد طرح أغنية "مين دة" لـ خالد سليم

1013318542_0_0_2816_2112_1920x0_80_0_0_d1169fdfc9f418c070ef7a33e9896b73

نقابة الموسيقيين في مصر تصدر بيان

221__20_04_2017_17_01_41_16-w1920

الكويت تمنع عرض فيلمين لمخالفتهما الآداب والعادات والتقاليد

image_750x500_61e4c418dd4ce

شاهد : صورة بالذكاء الاصطناعي تجمع دنيا وإيمي سمير غانم بوالدتهما دلال عبد العزيز

الفنان-محمد-رياض

حقيقة وفاة الفنان المصري الشهير محمد رياض

أخبار متعلقة
00000

شائعة موت الفنان طلعت زكريا مقتولا تثير جدلا واسعا وابنته تتحرك بشكل عاجل

WhatsApp Image 2023-08-08 at 09.30.28

حقيقة وفاة عباس النوري الشهير بـ" ابو عصام " عن عمر يناهز الـ70عاماً

2023_8_7_13_23_56_314

دنيا سمير غانم تحيي ذكرى رحيل والدتها دلال عبد العزيز بهذه الكلمات

آثار_توقف_القلب_على_الدماغ

فنان سوري يُفجع بالموت - صورة

Doc-P-1074329-638215607708794231

فنان مصري يعلن اعتزاله الفن نهائياً - صورة

42257Image1-1180x677_d

يوم بين ميلاده ووفاته.. حكاية رجل دفع سعيد صالح للحج 14 عاما