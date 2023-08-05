فنان سوري يُفجع بالموت - صورة

الوكيل الإخباري- فجع الفنان السوري فارس الحلو بوفاة والدته بعدما اعلن ذلك عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" .

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ونعى الحلو والدته قائلاً :" رحلت من حملتني وتحملتني .. رحلت أمي واكتمل يتمي، لا أب ولا أم ولا وطن.. عزائي بزوجتي وفتياتي وإخوتي وبكم "

يذكر ان الفنان فارس الحلو هو ممثل سوري، وُلد في مشتى الحلو، بسوريا، ودرس التمثيل في المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق، وهو متزوج من الممثلة السورية (سلافة عويشق).

وشارك (فارس الحلو) في العديد من الأعمال الفنية، مثل مسلسل (بطل من هذا الزمان) ومسلسل (لعنة الطين).



















