وفاة الابن الوحيد لـ سليم كلاس - صورة

الوكيل الإخباري - أعلن الممثل السوري فراس إبراهيم عبر صفحته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي عن وفاة محمد كلاس في احد مشافي دمشق، وهو الإبن الوحيد للفنان الكبير المرحوم سليم كلاس. حصل ذلك جراء اصابته بفيروس كورونا وتدهور حالته الصحية بعد تليف رئوي واصابته بنوبة قلبية.

اضافة اعلان

وبدورها نشرت الممثلة السورية تولاي هارون على صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للراحل ونعته قائلة: "جاري وإبن المرحوم سليم كلاس خبر رحيلك صدمني الله يرحمك برحمتو ويصبر خالة ام محمد على فراقك محمد بكرت ياطيب بكرت".

المصدر - الفن