الأحد 05-09-2021
الوكيل الاخباري

وفاة قائد الجوقات والأوركسترا السويسري ميشال كوربوز

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الأحد، 05-09-2021 05:41 ص

وفاة قائد الجوقات والأوركسترا السويسري ميشال كوربوز

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الوكيل الإخباري - توفّي ميشال كوربوز قائد الجوقات والأوركسترا السويسري عن 87 عاماً، بحسب ما أعلنت زوجته، تاركاً خلفه رصيداً موسيقياً غنياً يضم مئات التسجيلات.

وأسّس كوربوز فرقة لوزان الصوتية عام 1961، ومن بين أشهر أعماله التي لقيت استحسان النقاد مقطوعات لباخ وموزار وبرامز وفيردي وفوريه وبوتشيني وفرانك مارتن وآرثر هونيغر.

وحيّت بلدية مدينة لوزان السويسرية كوربوز، واصفة إياه بأنه «شخصيّة رمزية للفنّ الصوتي».

وولد ميشال كوربوز في مرسانس غرب سويسرا في 14 فبراير/ شباط 1934، وسرعان ما تأثر بموسيقا الباروك والصوت. وتابع دراسة الموسيقى في المعهد الموسيقي في فريبورج؛ حيث تعلّم الغناء والتأليف وقيادة الجوقات والأوركسترا. وتولى تدريس اختصاص قيادة الجوقات في كونسرفتوار جنيف لنحو 28 عاماً.

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الخليج 

 

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