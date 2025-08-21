الخميس 2025-08-21 07:37 م
 

مدير عام الخدمات الطبية يوجه بتكثيف الجهود الطبية المقدمة للمرضى

الخميس، 21-08-2025 05:58 م
الوكيل الإخباري-  وجّه مدير عام الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب سهل الحموري، اليوم الخميس، خلال لقائه مع مساعديه ومدراء المستشفيات ورؤساء الدوائر والاختصاص، وعدد من مرتبات الخدمات الطبية الملكية، بضرورة تقديم أفضل الخدمات الطبية المميزة للمرضى والمراجعين.اضافة اعلان


وشدد العميد الطبيب سهل الحموري على تطوير جودة الرعاية الصحية في كافة المستشفيات العسكرية وتكثيف الجهود التي تنعكس إيجاباً للإرتقاء بمستوى الرعاية المقدمة، وتقديم أفضل ما يمكن للمواطنين لتحقيق رؤية ورسالة الخدمات الطبية الملكية، مؤكداً على ضرورة الإشتراك بالدورات التدريبية الداخلية والخارجية لتأهيل الكوادر الطبية لتكون قادرة على إجراء العمليات النوعية والمتقدمة.

وأشار العميد الطبيب سهل الحموري إلى الخطط المستقبلية لمشاريع تهدف إلى رفع مستوى الرعاية الصحية وتحسين جودة العمل بمدينة الحسين الطبية والمستشفيات الطرفية، للتسهيل على مراجعين الخدمات الطبية الملكية من متقاعدين وعاملين بالقوات المسلحة والأجهزة الأمنية ومدنيين.

وأشاد العميد الطبيب الحموري، بالجهود الكبيرة التي تبذلها مرتبات الخدمات الطبية الملكية داخل المملكة، ودورها الإنساني الكبير الذي تقوم به في المستشفيات العسكرية الميدانية في قطاع عزة والضفة الغربية، وما تمثله من دعم إنساني وصحي.
 
 
