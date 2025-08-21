الوكيل الإخباري- نظمت جمعية أجنحة الأمل ومؤسسة إرث الأردن، أمسية ثقافية تم خلالها توقيع كتاب "الرقيم" للباحث مأمون النوافلة.

اضافة اعلان



ويقدم الكتاب إضاءات على إنجازات الحضارة النبطية في البترا، وما حققته من تقدم في العلوم والهندسة والزراعة والفلك وفنون العمارة على مدى خمسة قرون من الازدهار، وتقديم أدلة علمية تؤكد أن "البوصلة" ابتكار نبطي من ابتكار الأنباط، ناهيك عن الآلة المعروفة باسم "القياس والكمال" التي شكلت أساس تطوير نظام (GPS).



وأشار رئيس سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي الدكتور فارس بريزات الذي رعى الأمسية، إلى إطلاق مسار "سياحة الفلك الآثاري"، لتنويع المنتج السياحي وإثرائه بمضامين ثقافية وعلمية تعكس العمق الحضاري والتاريخي للمدينة الوردية من خلال إبراز جوانب غير تقليدية من تاريخ الأنباط، منها معرفتهم الفلكية المتقدمة.



وتخلل الفعالية، زيارة معرض "إرث الأردن"، الذي تضمن محتوى علمي وبصري يعكس أبعاد الإرث الأردني بمختلف مكوناته.