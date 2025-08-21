تشكيلات أكاديمية في الجامعة الأردنية - أسماء

05:47 م

الوكيل الإخباري- قرر مجلس أمناء الجامعة الأردنية، بناءً على تنسيب رئيس الجامعة معالي الأستاذ الدكتور نذير عبيدات، إجراء تشكيلات أكاديمية على النحو الآتي:





تعيين الأستاذ الدكتور صالح الرواضية نائباً للرئيس لفرع العقبة.

تعيين الأستاذ الدكتور ليث نصراوين عميداً لكلية الدراسات العليا.

تعيين الأستاذة الدكتورة عائدة العواملة عميداً لكلية علوم الرياضة.

تعيين الدكتورة لارا خليفات قائماً بأعمال عميد كلية علوم التأهيل.

تعيين الأستاذة الدكتورة هديل الغزاوي عميداً لكلية الزراعة.

تعيين الأستاذ الدكتور جهاد العامري عميداً لكلية الفنون والتصميم.

تعيين الأستاذ الدكتور إسماعيل أبو عامود عميداً لكلية الآثار والسياحة.

تعيين الأستاذة الدكتورة نسرين أبو حنك عميداً لكلية اللغات الأجنبية – فرع العقبة.

تعيين الأستاذ الدكتور صدام الوادي عميداً لكلية الأعمال – فرع العقبة.



كما قرر مجلس الأمناء، وبتنسيب من معالي رئيس الجامعة، تجديد تعيين كل من:



الأستاذ الدكتور أشرف أبو كركي نائباً للرئيس لشؤون الكليات العلمية.

الأستاذ الدكتور محمد القضاة عميداً لكلية الآداب.

الأستاذ الدكتور منور التراكية عميداً لكلية الهندسة.

الأستاذ الدكتور باسم ملحم عميداً لكلية الحقوق.

الأستاذ الدكتور صفوان الشياب عميداً لعمادة شؤون الطلبة.



كما تقرر استمرار تعيين كل من:



الأستاذ الدكتور محمود الجاغوب عميداً لكلية العلوم.

الأستاذ الدكتور أيمن محمد وهبة عميداً لكلية الطب.

الأستاذ الدكتور عبد الرحمن الكيلاني عميداً لكلية الشريعة.

الأستاذ الدكتور زيد البيطار عميداً لكلية طب الأسنان.

الأستاذ الدكتور محمد صايل الزيود عميداً لكلية العلوم التربوية.

الأستاذة الدكتورة أريج عثمان عميداً لكلية التمريض.

الأستاذة الدكتورة رُلى درويش عميداً لكلية الصيدلة.

الأستاذ الدكتور ياسر محمد الريان عميداً للبحث العلمي.

الأستاذ الدكتور سامر دحيات عميداً لكلية الأعمال.

الأستاذ الدكتور باسل محافظة عميداً لكلية الملك عبدالله الثاني لتكنولوجيا المعلومات.

الأستاذ الدكتور محمد خير عيادات عميداً لكلية الأمير حسين للعلوم السياسية والدراسات الدولية.

الدكتور مروان الجراح قائماً بأعمال عميد كلية اللغات الأجنبية.



كما قرر مجلس الأمناء، وبتنسيب من الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة، تعديل مسمى نواب الرئيس الآتية أسماؤهم:



الأستاذ الدكتور زياد الحوامدة نائباً للرئيس للشؤون الإدارية والمالية والتحول الرقمي.

الأستاذ الدكتور فالح السواعير نائباً للرئيس لشؤون الاعتماد والتصنيفات العالمية والاستدامة.



ويُعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره.