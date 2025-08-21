مدرسة حقلية للإدارة المتكاملة لأشجار الزيتون في المزار الجنوبي

وقال مدير المديرية المهندس مراد الطراونة، إن هذه الجلسات الحقلية تأتي تنفيذًا لخطة المدارس الحقلية في وزارة الزراعة وبإشراف من مديرية البرامج الإرشادية في قطاع الإرشاد الزراعي والتي تهدف إلى تطوير مهارات المزارعين وتمكينهم من مواجهة تغير المناخ.
وأضاف، أن هذه الجلسات تأتي كجزء من إستراتيجية الوزارة الهادفة إلى اعتماد منهج "التعلم بالتجربة"، حيث يتم تدريب المزارعين عمليًا داخل الميدان بالتعاون المباشر مع كوادر الإرشاد الزراعي.
