الخميس 2025-08-21 07:37 م
 

مدرسة حقلية للإدارة المتكاملة لأشجار الزيتون في المزار الجنوبي

الخميس، 21-08-2025 05:33 م
الوكيل الإخباري-  نظمت مديرية زراعة لواء المزار الجنوبي اليوم الخميس، مدرسة حقلية بعنوان "الإدارة المتكاملة لأشجار الزيتون باستخدام تقنية الري تحت السطحي"، ضمن أنشطة مشروع بناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ في الأردن من خلال تحسين كفاءة استخدام المياه في قطاع الزراعة الممول من صندوق المناخ الأخضر والمنفذ من قبل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو".اضافة اعلان


وقال مدير المديرية المهندس مراد الطراونة، إن هذه الجلسات الحقلية تأتي تنفيذًا لخطة المدارس الحقلية في وزارة الزراعة وبإشراف من مديرية البرامج الإرشادية في قطاع الإرشاد الزراعي والتي تهدف إلى تطوير مهارات المزارعين وتمكينهم من مواجهة تغير المناخ.

وأضاف، أن هذه الجلسات تأتي كجزء من إستراتيجية الوزارة الهادفة إلى اعتماد منهج "التعلم بالتجربة"، حيث يتم تدريب المزارعين عمليًا داخل الميدان بالتعاون المباشر مع كوادر الإرشاد الزراعي.
 
 
