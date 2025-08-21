إجلاء طبي إماراتي لـ 155 من المصابين والمرضى من غزة برفقة ذويهم

وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لتوجيهات سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة (حفظه الله)، بتقديم العلاج لـ1000 طفل فلسطيني من الجرحى و1000 طفل من المصابين بأمراض السرطان، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم في مختلف مستشفيات الدولة.
وفي ذات السياق، أكد مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية، نائب رئيس وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، سعادة سلطان محمد الشامسي، أنّ فرق العمل الطبية الإماراتية نقلت الحالات الحرجة من الجرحى والمصابين إلى مختلف مستشفيات الدولة في أبوظبي، بينما تم نقل الحالات الأخرى مع ذويهم إلى مقر إقامتهم لتلقي الرعاية الطبية اللازمة في مدينة الإمارات الإنسانية، بإشراف كادر طبي متخصص. ونوّه إلى أنّ الإمارات تقدم خدمات طبية وتعليمية وثقافية متنوعة للمصابين والمرضى وعائلاتهم، تساعد كثيراً في التخفيف من الآثار الكارثية للأزمة الإنسانية الحالية التي يُعاني منها المرضى والأطفال وكبار السن والنساء في قطاع غزة.
وأضاف سعادته أنّ الاستجابة الإنسانية المتواصلة للإمارات، في نقل الجرحى والمصابين من المدنيين في قطاع غزة بشكل عاجل، تأتي في إطار الموقف الثابت والدعم التاريخي للشعب الفلسطيني في كل الظروف والأوقات، انطلاقاً من المسؤولية الإنسانية للدولة نحو تقديم المساعدات الفورية ودعم الاستقرار والتخفيف عن الشعوب المتضررة بسبب الحروب والصراعات.
وتواصل الإمارات منذ اندلاع الأزمة في القطاع، جهودها الإنسانية الرائدة ومساعيها الحثيثة بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة والشركاء الدوليين للحد من التداعيات الكارثية للأزمة الراهنة، والتخفيف من المعاناة الإنسانية التي يواجهها سكان القطاع.
كما عملت الإمارات على توفير خدمات الرعاية الصحية والأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة في المستشفى العائم قبالة ساحل مدينة العريش بمصر، بالإضافة إلى خدمات المستشفى الميداني المتمركز جنوب قطاع غزة، بجانب عمليات الإجلاء الطبي المستمرة ضمن خطط الاستجابة الإنسانية العاجلة.
