وفاة ويليام هارت عن عمر 71 عاما

الوكيل الإخباري - خسر عالم السينما يوم الاحد 13 آذار / مارس 2022 الممثل الاميركي ويليام هارت الذي توفي عن عمر 71 عاماً.

اضافة اعلان

عرف ويليام هارت مسيرة ناجحة في عالم السينما فهو حاز على جائزة الاوسكار عام 1985 لدور السجين المثلي الذي لعبه في فيلم Kiss of the Spider Woman.



لم يكن الممثل ويليام هارت يحب الشهرة اذ كان يقول: " لا احب المشي على السجادة الحمراء في السموكينغ لرؤية النساء بكل اناقتهن والرجال مثل البطريق".



رزق الممثل هارت بأربعة اولاد من ثلاث نساء بينهن ابنته جان من الممثلة الفرنسية ساندرين بونير.

الفن

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة



