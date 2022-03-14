الإثنين 14-03-2022
الوكيل الاخباري

المغرب: نعتزم دخول أسواق الغاز الطبيعي للمرة الأولى في أبريل

المنطقة العسكرية الوسطى تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج

رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل السفيرة الاسبانية

الحنيطي يستقبل المديرة العامة للاستراتيجيات والعلاقات الدولية للقوات المسلحة الفرنسية

الخصاونة: الحكومة ستقوم باتخاذ إجراءات تخفيفية لعودة السياحة العلاجية

الكرملين: لدينا ما يكفي من السلاح ولم نطلب مساعدة الصين

مالية النواب توصي الجمارك بمتابعة تحصيل نحو 300 مليون دينار

بوتين يخوّل شركات الطيران الروسية السيطرة على طائرات أجنبية مستأجرة قيمتها 10 مليار دولار

التداول في بورصة عمّان اليوم يُسجل أعلى نقطة منذ 2018

تراجع أسعار الذهب عالميا

الإثنين، 14-03-2022 03:27 م

وفاة ويليام هارت عن عمر 71 عاما

image (4)


الوكيل الإخباري - خسر عالم السينما يوم الاحد 13 آذار / مارس 2022 الممثل الاميركي ويليام هارت الذي توفي عن عمر 71 عاماً.

اضافة اعلان

 

عرف ويليام هارت مسيرة ناجحة في عالم السينما فهو حاز على جائزة الاوسكار عام 1985 لدور السجين المثلي الذي لعبه في فيلم Kiss of the Spider Woman.


لم يكن الممثل ويليام هارت يحب الشهرة اذ كان يقول: " لا احب المشي على السجادة الحمراء في السموكينغ لرؤية النساء بكل اناقتهن والرجال مثل البطريق".


رزق الممثل هارت بأربعة اولاد من ثلاث نساء بينهن ابنته جان من الممثلة الفرنسية ساندرين بونير.

 

الفن

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
ffcbb97e-6390-48f8-a2ca-8818b286bc6b

هنادي مهنا حديث المتابعين بعد ظهورها بنحافة مفرطة - صورة

image (5)

أمينة خليل تروج لدورها في العائدون - صورة

1150731_1647000437

روان بن حسين بإطلالة ناعمة من دبي - صورة

135-142543-sherine-abdel-wahab-stage-kuwait_700x400

ظهور حزين لشيرين خلال حفلها في الكويت

main_image5f46fc9f3f13d

شكران مرتجى تنشر صورة باكية من كواليس مع وقف التنفيذ

8183759_1647256530

The Power of the Dog يحصد جائزة أفضل فيلم في حفل البافتا

أخبار متعلقة
239999_0

شاهد..ظهور حازم إيهاب وهو يحمل طفله المتوفي

emarat-news_2022-02-28_15-00-26_081989

الموت يفجع حازم إيهاب بطفله

cabed5db-fa1a-47c2-a36f-d61fc8b52005_898472_original

وفاة نجل مخرج مصري ونقابة الممثلين تعلن الخبر بعد دفنه

2607739_1645898473

شاهد..فنان لبناني جثة هامدة داخل شقته في مصر

1645617567XzT1f

أبو جودت يعود في جزء جديد من باب الحارة

6212256b4236042461211bd7

الموت يفجع الوسط الفني اللبناني - صورة