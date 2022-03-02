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الأربعاء، 02-03-2022 12:52 م

الموت يفجع حازم إيهاب بطفله

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الوكيل الإخباري - فاجأ الفنان حازم إيهاب جمهوره بالإعلان عن وفاة نجله يونس أثناء خضوعه لجراحة ثانية في القلب بعد مُضي أيام قليلة على الجراحة الأولى.

ونشر حازم عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابه الخاص في "إنستغرام" خبر وفاة نجله، حيث كتب قائلاً: "إنا لله وإنا إليه راجعون... يونس ابني في ذمة الله".
وكان حازم إيهاب قد أعلن منذ أيام خضوع ابنه يونس، المولود حديثاً، لجراحة عاجلة بسبب عيب خلقي، وطلب من جمهوره الدعاء له بنجاح العملية، ثم كرر الطلب نفسه بحيث خضع طفله لجراحة ثانية بعد مرور 24 ساعة فقط على الأولى، والتي توفي في أثناء إجرائها.

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