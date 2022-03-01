وفاة نجل مخرج مصري ونقابة الممثلين تعلن الخبر بعد دفنه

الوكيل الإخباري - توفي أمس (الاثنين) المخرج باسم رحمي، نجل المخرج الكبير الراحل محمود رحمي مخرج برنامج الأطفال الشهير "بوجي وطمطم"، بعد صراع مع المرض، حيث كان يُعالج في المستشفى حتى وفاته.

اضافة اعلان



وكشف الفنان منير مكرم عضو نقابة المهن التمثيلية، في تصريحات صحافية أن باسم رحمي ووري في الثرى بالفعل، وأن أسرته أبلغتهم بخبر الوفاة بعد الدفن، وأنها كانت آخر من يعلم بخبر وفاته.

وكان الفنان مصطفى حسين درويش قد كشف عن معاناة الراحل باسم رحمي مع المرض، عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حيث كتب: «مخرج "بوجي وطمطم" الأستاذ باسم محمود رحمي، عنده شلل رباعي، ومشاكل في القلب، وحالته صعبة جداً، وطبعاً معهوش فلوس للعلاج ولا حد فاكره، ولا حد بيسأل عليه».



لها

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة











