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الأربعاء، 18-11-2020 08:49 ص

ياسر العظمة يستعد للجزء الاخير من مرايا

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الوكيل الإخباري _ يستعد الفنان السوري ياسر العظمة لإنجاز الجزء الأخير من سلسلة "مرايا" ليكون ضمن العروض الرمضانية لعام 2021.

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حيث انه وقع عقداً مع إحدى شركات الإنتاج ، ومن المقرر ان يكون التصوير ما بين دمشق وأبو ظبي، وذلك عند عودة المطارات إلى العمل بعد أن توقفت مجدداً بسبب الموجة الثانية لوباء كورونا.


ووفقاً للترشيحات فإن الفنان عابد فهد سيكون أول المتواجدين في العمل، إلى جانب نخبة من نجوم الدراما السورية مثل صفاء سلطان ووفاء موصللي وسلمى المصري ومها المصري وعارف الطويل وقيس الشيخ نجيب ورواد عليو ووائل شرف وآخرون.

 

المصدر : الفن 

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