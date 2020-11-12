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الخميس، 12-11-2020 12:40 م

عابد فهد يستعد لتحضير مسلسل جديد.. شاهد

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الوكيل الاخباري - كشفت مصادر انتاجية ان الفنان السوري عابد فهد يعكف على تصوير عمله الجديد وسط أجواء من السرية والتكتم الشديد، لما يحمله العمل من جرعات عالية من التشويق، إضافة الى شخصية خارجة عن المألوف لم يقدمها الممثل عابد فهد من قبل، إذ تتمتع بتركيبة نفسية خاصة جداً في درب من الأحداث المليئة بالإثارة.

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وكانت شركة "غولدن لاين" شوّقت جمهورها لمسلسل النجم السوري عابد فهد معها، بعد نشرت بوستر ترويجي، يشير الى العمل الرابع للفنان السوري معها بعد مسلسلات "هارون الرشيد" و"هوس" و"الساحر".

يُذكر ان عابد فهد اطل في الموسم الماضي في بطولة "هوس" الذي حقق نجاحاً درامياً بارزاً، إذ تميز العمل بحبكة درامية مختلفة عن السائد بجرعات فنية عالية من التشويق، مع تقديم مقترح بصري وحكائي جديد، من تأليف الكاتبة السورية ناديا الأحمر والمخرج محمد لطفي.


وشارك في الموسم الماضي أيضاً في بطولة مسلسل "الساحر" ، عن قصّة سلام كسيري وسيناريو وحوار حازم سليمان وإخراج عامر فهد، بمشاركة محمّد حداقي ورودريغ سليمان وغريس قبيلي وسلطان ديب وجوي خوري ورشا بلال وطارق الصبّاغ وعبد الهادي الصبّاغ في التمثيل، بينما غنّى شارتَي بداية ونهاية العمل المطرب جوزيف عطيّة بعنوان "حافظك عن غايب" و"الناس بواب".

 


لها

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