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الإثنين، 13-09-2021 04:21 م

يسرا وشيرين رضا ترويان تجارب الحياة

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الوكيل الإخباري -   يسرا وشيرين رضا، صديقتان جمعتهما الحياة بحلوها ومرّها، وقدمتا أعمالاً سينمائية ودرامية خلال مسيرة فنية حافلة، تتحدثان بعفوية عن رحلتهما تلك في برنامج "بصراحة مع يسرا وشيرين رضا" على MBC1. 

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تتوقف النجمتان الصديقتان عند ذكريات أول عملٍ جمعهما معاً أمام الكاميرا، فتتطرّق شيرين إلى موقف تعرّضت له في بداية مسيرتها الفنية، فيما تتوقف يسرا عند مذكراتها الشخصية التي دوّنتها إثر موقف أليم عاشته. فما هي علاقة كلّ منهما بـالزواج، ومواقع التواصل الاجتماعي، والتصريحات لوسائل الإعلام، والشائعات؟ وما هي أكبر خسارة تعرّضت لها كل واحدة منهما؟ وكيف تصفان تجربتهما الشخصية والمهنية مع مفهومَي الخيانة والغدر؟ 

 

يُعرض برنامج "بصراحة مع يسرا وشيرين رضا" على MBC1، الاثنين 13 أيلول/سبتمبر في تمام الساعة 07:00 مساءً بتوقيت غرينتش، 10:00 ليلاً بتوقيت السعودية.

 

المصدر - نواعم 

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