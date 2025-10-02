إليسا توثق رحلتها مع السرطان وتوجه رسالة دعم للمصابين

وكتبت إليسا:
"أتذكّر المعركة التي خضتها والقوة التي وجدتها في داخلي. الكشف المبكر أنقذ حياتي. من فضلك، لا تنتظر! افحص نفسك من أجل نفسك ومن أجل مَن يحبونك".
كما دعت إلى جعل الفحوصات أولوية، ودعم الآخرين ونشر الوعي، من خلال مقاطع مصوّرة تضمنت لحظات شخصية من فترة علاجها.
وقد لاقى منشورها تفاعلًا واسعًا من الجمهور، الذين عبّروا عن تقديرهم لشجاعتها ومبادرتها الإنسانية، متمنين لها دوام الصحة.
يُذكر أن إليسا كانت قد كشفت عن إصابتها بالمرض في فيلم وثائقي بعنوان It’s Ok، وتحدثت عن تفاصيل التجربة منذ عام 2018، مشيرة إلى أنها لا ت
