إليسا توثق رحلتها مع السرطان وتوجه رسالة دعم للمصابين

الخميس، 02-10-2025 11:13 ص

الوكيل الإخباري-   شاركت الفنانة اللبنانية إليسا جمهورها على "إنستغرام" بلقطات مؤثرة من رحلتها مع سرطان الثدي، في إطار دعمها لحملة التوعية بالشهر العالمي للوقاية من المرض، مؤكدة أهمية الكشف المبكر ودوره في إنقاذ الأرواح.

وكتبت إليسا:
"أتذكّر المعركة التي خضتها والقوة التي وجدتها في داخلي. الكشف المبكر أنقذ حياتي. من فضلك، لا تنتظر! افحص نفسك من أجل نفسك ومن أجل مَن يحبونك".


كما دعت إلى جعل الفحوصات أولوية، ودعم الآخرين ونشر الوعي، من خلال مقاطع مصوّرة تضمنت لحظات شخصية من فترة علاجها.


وقد لاقى منشورها تفاعلًا واسعًا من الجمهور، الذين عبّروا عن تقديرهم لشجاعتها ومبادرتها الإنسانية، متمنين لها دوام الصحة.


يُذكر أن إليسا كانت قد كشفت عن إصابتها بالمرض في فيلم وثائقي بعنوان It’s Ok، وتحدثت عن تفاصيل التجربة منذ عام 2018، مشيرة إلى أنها لا تزال تعاني من بعض الآثار الجانبية حتى اليوم، منها ارتداء قفاز طبي بسبب مضاعفات في يدها.

 

