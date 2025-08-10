الأحد 2025-08-10 12:33 م
 

بعد حفل زفافه الضخم.. مرض مزمن يكشف تفاصيل جديدة عن زوج يومي

غ7
يومي وزوجها
 
الأحد، 10-08-2025 10:35 ص

الوكيل الإخباري-   حقق غورهان كيزيلوز شهرة واسعة في العالم العربي بعد ارتباطه بنجمة مواقع التواصل اللبنانية يمنى خوري، وتصدر سؤال "من هو زوج يمنى؟" محركات البحث تزامناً مع زفافهما الفخم في قصر يطل على بحيرة كومو.

اضافة اعلان


كيزيلوز (36 عاماً) رجل أعمال بريطاني من أصل تركي، يملك ثروة تقارب المليار دولار، جمعها من خلال شركته "نيكسوس إنترناشونال" المتخصصة في التكنولوجيا المالية والألعاب.


سبق له الزواج من اللبنانية كارول عساف قبل يمنى، وانفصلا بعد فترة، لكنه لا يزال يتحدث عن حبه لها في مقابلات سابقة. كما كشف عن تشخيصه باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه (ADHD)، وتأثيره على حياته وعمله.


تُظهر مقابلاته التزامه الشديد وتنظيمه لجداول أعماله التي تشمل مناطق زمنية متعددة، إضافة إلى مبادراته الخيرية مثل حفر آبار المياه في غامبيا.

 

لبنان 24

 
 
gnews

أحدث الأخبار

غغغ

طب وصحة حالات التسمم الغذائي المعدية.. إليك نصائح لمنع انتشارها

بن غفير

فلسطين بن غفير: سأطالب نتنياهو بخطوات عملية وفورية لتفكيك السلطة الفلسطينية

ا

طب وصحة ما مقدار البروتين الذي يحتاجه الجسم؟

اعلان صادر عن الخدمات الطبية الملكية

أخبار محلية نجاح ثاني عملية زراعة نخاع عظمي ذاتي لمريض تصلب لويحي في مركز الأورام العسكري

غع

طب وصحة في أجواء شديدة الحرارة.. أعشاب وأطعمة تساعد جسمك على التبريد الطبيعي

مبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

أخبار محلية تفاصيل المنح الكاملة لأوائل الثانوية العامة

أشغال معان تنهي مشروع إعادة تأهيل طريق الجامعة

أخبار محلية أشغال معان تنهي مشروع إعادة تأهيل طريق الجامعة

تعبيرية

أخبار محلية حماية المستهلك: تجنّبوا شراء وتخزين السلع في هذه الأجواء



 
 





الأكثر مشاهدة