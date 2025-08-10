بعد حفل زفافه الضخم.. مرض مزمن يكشف تفاصيل جديدة عن زوج يومي

الوكيل الإخباري- حقق غورهان كيزيلوز شهرة واسعة في العالم العربي بعد ارتباطه بنجمة مواقع التواصل اللبنانية يمنى خوري، وتصدر سؤال "من هو زوج يمنى؟" محركات البحث تزامناً مع زفافهما الفخم في قصر يطل على بحيرة كومو.

كيزيلوز (36 عاماً) رجل أعمال بريطاني من أصل تركي، يملك ثروة تقارب المليار دولار، جمعها من خلال شركته "نيكسوس إنترناشونال" المتخصصة في التكنولوجيا المالية والألعاب.



سبق له الزواج من اللبنانية كارول عساف قبل يمنى، وانفصلا بعد فترة، لكنه لا يزال يتحدث عن حبه لها في مقابلات سابقة. كما كشف عن تشخيصه باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه (ADHD)، وتأثيره على حياته وعمله.



تُظهر مقابلاته التزامه الشديد وتنظيمه لجداول أعماله التي تشمل مناطق زمنية متعددة، إضافة إلى مبادراته الخيرية مثل حفر آبار المياه في غامبيا.