بعد حفل زفافه الضخم.. مرض مزمن يكشف تفاصيل جديدة عن زوج يومي

كيزيلوز (36 عاماً) رجل أعمال بريطاني من أصل تركي، يملك ثروة تقارب المليار دولار، جمعها من خلال شركته "نيكسوس إنترناشونال" المتخصصة في التكنولوجيا المالية والألعاب.
سبق له الزواج من اللبنانية كارول عساف قبل يمنى، وانفصلا بعد فترة، لكنه لا يزال يتحدث عن حبه لها في مقابلات سابقة. كما كشف عن تشخيصه باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه (ADHD)، وتأثيره على حياته وعمله.
تُظهر مقابلاته التزامه الشديد وتنظيمه لجداول أعماله التي تشمل مناطق زمنية متعددة، إضافة إلى مبادراته الخيرية مثل حفر آبار المياه في غامبيا.
-
أخبار متعلقة
-
تطورات جديدة في حالة أنغام الصحية بعد شائعات غرفة العزل
-
الوسط الفني المصري يودّع الفنان الكبير سيد صادق في أجواء حزينة
-
رشاقتها وإطلالتها الوردية يضعان شيماء سيف في صدارة الترند - صورة
-
فوضى وتضارب يؤخران صعود تامر حسني على مسرح بيروت - فيديو
-
مصر .. بلاغ ضد بلوغر شهيرة بسبب ثروتها المفاجئة
-
بعد "إش إش".. انفصال مي عمر ومحمد سامي إليكم التفاصيل
-
سامو زين يثير الجدل بإطلالة غير متوقعة في كليب "ميتعزش" - فيديو
-
أنباء عن دخول داليدا خليل القفص الذهبي قريباً.. وهذه هوية عريسها