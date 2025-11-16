وائل جسار يوضح حقيقة انفصاله عن زوجته

الوكيل الإخباري- نفى الفنان اللبناني وائل جسار الشائعات المتداولة حول طلاقه من زوجته ميريل، مؤكداً أن علاقتهما تسير بشكل جيد دون أي خلافات.

وأوضح جسار في تصريحات لـ"إرم نيوز" أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة، مشدداً على أهمية التحقق من المصادر الرسمية قبل نشر مثل هذه الشائعات. وأشار إلى صورة حديثة نشرتها زوجته على "إنستغرام" تعكس لحظة عائلية دافئة، نافياً بذلك الشائعات جملة وتفصيلاً.