حياة الفهد تدخل المستشفى ونجوم الكويت يتمنون لها الشفاء

الفنانة الكويتية حياة الفهد
الفنانة الكويتية حياة الفهد
 
الأربعاء، 13-08-2025 08:51 م
الوكيل الإخباري-  تعرضت الفنانة الكويتية حياة الفهد لوعكة صحية منذ أيام استدعت دخولها المستشفى.اضافة اعلان


وفي التفاصيل، ذكرت مصادر  أن حياة تمرّ بفترة صعبة وهي لا تزال في المستشفى تتلقى الرعاية الطبية اللازمة تحت إشراف فريق متخصص منذ حوالي ثلاثة أيام.

وكان حساب مؤسسة الفهد للإنتاج الفني قد شارك صورة لحياة عبر إنستقرام مع تعليق جاء فيه: "تعلن أسرة ومحبو الفنانة القديرة حياة الفهد ومؤسسة الفهد أن أمّ الجميع تمرّ حاليًا بوعكة صحية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمنّ عليها بالشفاء العاجل، وأن يعيدها لمحبيها وهي بأتم الصحة والعافية.

بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا مرضت فهو يشفين. صدق الله العظيم. دعواتكم الصادقة لها."

وتفاعل عدد من نجوم الكويت مع خبر مرضها متمنين لها الشفاء العاجل، ومن بينهم خالد عبدالله المظفر الذي كتب عبر إكس: "اللهم اشفها شفاءً لا يغادر سقماً، سيدة الشاشة الخليجية أمنا الحبيبة حياة الفهد تقومين بالسلامة يا أم سوزان."

من جانبه، تمنى باسم عبد الأمير الشفاء للفهد، وشارك صورة لها مع دعاء: "اللهم اشفها شفاءً لا يغادر سقماً".

كما تمنّت ريم وهبة الدري طول العمر والشفاء العاجل للفنانة.

ولم يغب جمهورها عن دعمها، حيث عبّروا عن حبهم وتمنياتهم بالشفاء العاجل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ET بالعربي
 
 
gnews

