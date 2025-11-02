كيف رد عمرو سعد على مقارنته بمحمد رمضان؟

وأوضح سعد في تصريحات تلفزيونية أنه يركز على تطوير تجربته الفنية وتقديم أعمال تليق باسم مصر، بعيداً عن الانشغال بمنافسة أشخاص، مشيراً إلى أن علاقته بزملائه في الوسط الفني قائمة على الاحترام والتقدير.
وكانت المقارنات قد تصاعدت بعد عرض مسلسل سعد الأخير "سيد الناس" في رمضان الماضي، إذ اتهمه البعض بتقليد نموذج البطل الشعبي الذي يقدمه رمضان، بينما جاء رد سعد هادئاً ومهذباً، مما فاجأ متابعي مواقع التواصل الاجتماعي الذين توقعوا رداً أكثر حدة.
-
أخبار متعلقة
-
صدمة جماهيرية.. أعمال كبرى تنسحب من سباق رمضان 2026
-
شريهان تخطف الأنظار باستعراض فرعوني في افتتاح المتحف المصري الكبير - فيديو
-
أحلام تتألق بالزي الفرعوني: "بحب مصر ومغرمة بها" - صور
-
هدى المفتي تتألق في افتتاح المتحف المصري الكبير - صور
-
بعد نجاح سلسلة "الهيبة".. إطلاق نسخة مغربية من العمل الشهير
-
بعد الموقف المحرج مع مراسلة "الجديد".. ماذا قالت هالة سرحان؟ (فيديو)
-
شريهان.. أيقونة مصر الاستعراضية تروي حكاية آلاف السنين في ليلة المتحف الكبير
-
مشادة بين محمود العسيلي وطالبة تنتهي في قسم الشرطة.. ما القصة؟