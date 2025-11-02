كيف رد عمرو سعد على مقارنته بمحمد رمضان؟

الوكيل الإخباري- ردّ الفنان عمرو سعد بشكل غير متوقع على المقارنات الدائمة بينه وبين محمد رمضان، مؤكداً أن الأخير "منزلة أخ له وعلاقته تقوم على الاحترام المتبادل والتنافس الشريف".

وأوضح سعد في تصريحات تلفزيونية أنه يركز على تطوير تجربته الفنية وتقديم أعمال تليق باسم مصر، بعيداً عن الانشغال بمنافسة أشخاص، مشيراً إلى أن علاقته بزملائه في الوسط الفني قائمة على الاحترام والتقدير.



وكانت المقارنات قد تصاعدت بعد عرض مسلسل سعد الأخير "سيد الناس" في رمضان الماضي، إذ اتهمه البعض بتقليد نموذج البطل الشعبي الذي يقدمه رمضان، بينما جاء رد سعد هادئاً ومهذباً، مما فاجأ متابعي مواقع التواصل الاجتماعي الذين توقعوا رداً أكثر حدة.