الأحد 2025-11-02 01:56 م
 

كيف رد عمرو سعد على مقارنته بمحمد رمضان؟

مهمهمه
عمرو سعد
 
الأحد، 02-11-2025 12:54 م

الوكيل الإخباري-   ردّ الفنان عمرو سعد بشكل غير متوقع على المقارنات الدائمة بينه وبين محمد رمضان، مؤكداً أن الأخير "منزلة أخ له وعلاقته تقوم على الاحترام المتبادل والتنافس الشريف".

اضافة اعلان


وأوضح سعد في تصريحات تلفزيونية أنه يركز على تطوير تجربته الفنية وتقديم أعمال تليق باسم مصر، بعيداً عن الانشغال بمنافسة أشخاص، مشيراً إلى أن علاقته بزملائه في الوسط الفني قائمة على الاحترام والتقدير.


وكانت المقارنات قد تصاعدت بعد عرض مسلسل سعد الأخير "سيد الناس" في رمضان الماضي، إذ اتهمه البعض بتقليد نموذج البطل الشعبي الذي يقدمه رمضان، بينما جاء رد سعد هادئاً ومهذباً، مما فاجأ متابعي مواقع التواصل الاجتماعي الذين توقعوا رداً أكثر حدة.

 

ارم نيوز  

 
 
gnews

أحدث الأخبار

لا

طب وصحة معلومات عن البطاطا المقلية.. تعرفوا إليها

مطار بروكسل الدولي في بلجيكا

عربي ودولي تحقيق في بلجيكا بعد تحليق مسيّرات فوق قاعدة عسكرية

لا

طب وصحة وضعية النوم ليست الحل.. إليك سر تقليل حموضة المعدة

قب

طب وصحة خبراء: توقيت الوجبات بنفس أهمية نوعية الطعام

الخارجية تستلم أوراق اعتماد السفير السعودي لدى المملكة

أخبار محلية الخارجية تستلم أوراق اعتماد السفير السعودي لدى المملكة

أصيب عشرة أشخاص بجروح خطيرة، تسعة منهم في حالة خطرة، جراء هجوم طعن وقع على متن قطار متجه من دونكاستر إلى محطة كينغز كروس في لندن. ونقلت هيئة البي بي سي البريطانية بيان الشرطة البريطانية اليوم الأحد، أ

عربي ودولي إصابة 10 أشخاص بهجوم طعن في قطار ببريطانيا

ف34

طب وصحة 5 عادات يومية تهدد عمودك الفقري ورقبتك

هيئة شباب كلنا الأردن فرع إربد تعلن بدء التسجيل في دورات متخصصة

أخبار محلية العقبة: ورشة تدريبية بعنوان "مهارات تصميم المبادرات المجتمعية"



 
 





الأكثر مشاهدة