إدارة السير ترد على شكوى مواطن بشأن مخالفة مرورية متكررة #برنامج_الوكيل #الأردن pic.twitter.com/IoKLnq6aL0— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) October 1, 2025
-
أخبار متعلقة
-
شكوى من مواطن في مجمع جرش حول تكرار إلقاء النفايات في المكان
-
مواطن يعرض تصميم شادر قلابات معتمد ومرخص من إدارة السير
-
شكوى بخصوص ارتفاع أسعار الضمان لسائقي التاكسي
-
هل يدفع الطلبة ثمن تنقلات المعلمين؟
-
توضيح حول البطاقة التعريفية لذوي الإعاقة
-
المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة يوضح آلية تجديد التأمين الصحي
-
الغذاء والدواء" تدعو لتجنب هذا الخطأ الشائع
-
الأدوية التي تُعطي راحة سريعة.. هل تسبب الإدمان؟