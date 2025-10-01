شكوى بخصوص ارتفاع أسعار الضمان لسائقي التاكسي#برنامج_الوكيل #الأردن pic.twitter.com/tiOgPptgBv— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) October 1, 2025
