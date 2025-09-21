الاعتدال الخريفي يصادف غدا.. نسأل الله ان يرزقنا بموسم ماطر مليء بالخيرات 🍀🌧❤️#برنامج_الوكيل #الأردن #سوشال_الوكيل pic.twitter.com/91Kxu9sM0a— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) September 21, 2025
