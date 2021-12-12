'أجمل قاتل' في المحيط يصل إلى اليابسة الأسترالية ويفاجئ مدونا شهيرا

الوكيل الاخباري - سجل مدون تيك توك في أحد الشواطئ الأسترالية لقطات مذهلة وخطيرة في نفس الوقت لمخلوق البحر الغريب المعروف باسم تنين البحر الأزرق.

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ويُعد كائن تنين البحر الأزرق من الرخويات البحرية صغيرة الحجم، والتي لا يتجاوز حجمها 3 سنتيمترات، ويمكن العثور عليها في محيطات الأطلسي، والهادئ، والهندي، كما يوصف المخلوق البحري بأنه "أجمل قاتل في المحيط" بسبب لونه الأزرق المبهر ولسعته السامة.



المصدر : روسيا اليوم

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