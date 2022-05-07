السعودية.. شاب يصطاد قرشا ضخما بكورنيش الدمام

الوكيل الاخباري - تمكن شاب سعودي من اصطياد سمكة قرش عملاقة تجاوز طولها المتر من أمام شاطئ كورنيش الدمام، مستخدما أدوات بسيطة لا تتعدى الصنارة وخيط الصيد.

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ووثق مقطع فيديو قيام الشاب وهو يقوم بسحب سمكة قرش بيضاء متوسطة الحجم على الشاطئ بعدما اصطادها بصنارة بسيطة.

وقال الشاب خلال الفيديو المتداول: "ما شاء الله.. تبارك الله.. هذا القرش على كورنيش الدمام"، مشيرا إلى ضخامة حجم السمكة حيث قام برفعها للأعلى قائلا: "شوف الحجم كيف".



وفور انتشار مقطع الفيديو على مواقع التواصل المختلفة، أعرب الرواد عبر تغريداتهم عن اندهاشهم من مهارات الشاب في الصيد وقدرته على اصطياد القرش العملاق من كورنيش الدمام بأدوات بدائية.



المصدر : روسيا اليوم

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