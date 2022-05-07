بأعجوبة.. أم خارقة تنقذ طفلها من الغرق في حمام السباحة

الوكيل الاخباري - أشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بامرأة ظهرت في مقطع فيديو وهي تلقف طفلها قبل سقوطه في حمام السباحة بعدما حاول القفز على عمق كبير.

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تمكنت الأم الخارقة من الإمساك بطفلها في طرفة عين وإنقاذه من الغرق في حمام السباحة الذي قام بالقفز فيه فجأة أثناء انشغالها ببعض الأعمال.



وحصد مقطع الفيديو الذي يحبس الأنفاس أكثر من 477000 مشاهدة وآلاف الإعجابات.



بينما أشاد بعض مستخدمي الإنترنت بالمرأة ووصفوها بأنها "أم خارقة" وشارك آخرون حالات مماثلة عندما أنقذت ردود أفعال الأمهات أطفالهن.

المصدر : صدى البلد

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