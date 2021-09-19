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الأحد، 19-09-2021 12:05 م

سمكة قرش تتحول إلى لقمة صغيرة بفم هامور عملاق



الوكيل الاخباري - تحولت سمكة قرش خلال ثوان فقط إلى لقمة صغيرة بفم سمكة هامور أطلسي عملاقة، ليتحول القاتل الأشهر في عالم البحار إلى مجرد ضحية ووجبة سريعة لمخلوق آخر.

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سجل صيادون مشهدا مذهلا من قاربهم في سواحل فلوريدا، حيث اصطاد أحدهم سمكة قرش كبيرة، وحاولوا إخراجها عن طريق الصنارة.


وبحسب "فوكس نيوز"، حاول الصياد جون بروسارد، السيطرة على سمكة القرش التي قاومت حبل الصيد، لكن خلال ثوان ظهرت سمكة هامور أطلسية كبيرة وأنهت الموقف بطريقة غير متوقعة.

 



 

 

المصدر : سبوتنك

 

 

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