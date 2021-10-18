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الإثنين، 18-10-2021 11:26 ص

أميركا.. طفل يقتل أمه رميا بالرصاص بطريقة مروعة

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الوكيل الإخباري - قتل طفل يبلغ من العمر عامين بأمه بعد إطلاق النار عليها أثناء تحدثها على الهاتف مع إحدى صديقاتها في ولاية فلوريدا الأمريكية.

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وفي التفاصيل، عثر طفل يبلغ من العمر عامين على مسدس في حقيبة ظهر كانت ملقاة في المنزل، وقرر اللعب بالسلاح ليطلق النار سهوا على أمه شمايا لين البالغة من العمر 21 عاما ويرديها قتيلة.


وقامت صديقة الأم بالاتصال بالطوارئ فور سماعها إطلاق النار وعدم رد الضحية، وما زاد الأمر تعقيدا هو عدم معرفة صديقة الأم مكان إقامتها.


وبعد فترة من الزمن عادت شقيقة الضحية إلى المنزل لتجد شقيقتها غارقة في دمها، بينما الطفل يواصل اللعب بجانبها.


وقامت الشقيقة البالغة من العمر 22 عاما بالاتصال على الفور بالإسعاف والشرطة، إلا أنها فارقت الحياة نتيجة الإصابة في رأسها.


وألقت الشرطة القبض على الزوج مالك المسدس، بينما نقلت جثة الضحية إلى الطب العدلي ، وفقا لوكالة سبوتنيك.

 

المصدر - البيان 

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