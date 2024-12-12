 
الخميس 2024-12-12 01:18 م
 

مشاهد مرعبة في أمريكا.. طائرة سقطت من السماء واصطدمت بالسيارات

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تعبيرية
الخميس، 12-12-2024 10:28 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت السلطات في ولاية تكساس الأميركية أن طائرة صغيرة ثنائية المحرك هبطت اضطراريًا في شارع سريع بمدينة فيكتوريا، مما أدى إلى اصطدامها بثلاث سيارات وإصابة أربعة أشخاص.

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وأوضحت إيلين مويا، نائبة قائد شرطة المدينة، خلال مؤتمر صحفي أن ثلاثة من المصابين تعرضوا لجروح طفيفة، بينما نقل الرابع إلى مستشفى خارج المدينة لتلقي علاج أكثر تخصصًا.

وأكدت مويا: "هذا الحادث ليس شيئًا نشهده كل يوم، ولكننا مرتاحون لأن المصابين يبدو أنهم في حالة جيدة ويخضعون للفحوص الطبية اللازمة".

وقالت إدارة الطيران الاتحادية إن الطائرة كانت من طراز "بايبر بي إيه-31" ذات المحركين، وأضافت أن الطيار فقط كان على متن الطائرة.

 

 


ولم يتم الكشف عن اسم الطيار أو حالته الصحية على الفور، وأشارت إدارة الطيران الاتحادية إلى أنها ستحقق في الحادث.

وأظهرت صور من مكان الحادث تحطم الطائرة وانشطارها إلى نصفين بالقرب من جسر طريق سريع، وتناثر حطامها على الطريق. 

 

لبنان 24

 
gnews

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