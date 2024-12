مشاهد مرعبة في أمريكا.. طائرة سقطت من السماء واصطدمت بالسيارات

الوكيل الإخباري- أعلنت السلطات في ولاية تكساس الأميركية أن طائرة صغيرة ثنائية المحرك هبطت اضطراريًا في شارع سريع بمدينة فيكتوريا، مما أدى إلى اصطدامها بثلاث سيارات وإصابة أربعة أشخاص.

وأوضحت إيلين مويا، نائبة قائد شرطة المدينة، خلال مؤتمر صحفي أن ثلاثة من المصابين تعرضوا لجروح طفيفة، بينما نقل الرابع إلى مستشفى خارج المدينة لتلقي علاج أكثر تخصصًا.



وأكدت مويا: "هذا الحادث ليس شيئًا نشهده كل يوم، ولكننا مرتاحون لأن المصابين يبدو أنهم في حالة جيدة ويخضعون للفحوص الطبية اللازمة".



وقالت إدارة الطيران الاتحادية إن الطائرة كانت من طراز "بايبر بي إيه-31" ذات المحركين، وأضافت أن الطيار فقط كان على متن الطائرة.

Victoria, Texas plane crash caught on video. The incident happened on Zac Lentz Parkway and Mockingbird Lane. pic.twitter.com/9hRaOXRNag December 12, 2024



ولم يتم الكشف عن اسم الطيار أو حالته الصحية على الفور، وأشارت إدارة الطيران الاتحادية إلى أنها ستحقق في الحادث.



وأظهرت صور من مكان الحادث تحطم الطائرة وانشطارها إلى نصفين بالقرب من جسر طريق سريع، وتناثر حطامها على الطريق.