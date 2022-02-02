إصابة بتصادم شاحنتين على طريق العقبة

الوكيل الاخباري - قال الملازم مهدي الحمود من غرفة عمليات ادارة الدوريات الخارجية، إنه تم التعامل خلال 24 ساعة، مع عدد من الحوادث أبرزها، حادث تدهور طريق جسر النعيمة - إربد نتج عنه اصابة واحدة، وعلى الطريق الصحراوي وقع حادث تصادم، و نتج عنه إصابتين.

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وعلى طريق العقبة، بعد محطة الكيلو 7 الطريق الخلفي، وقع حادث تصادم بين شاحنتين، ونتج عنه اصابة متوسطة.



وعلى طريق الجامعة الهاشمية، سقوط حجر كبير الحجم على جانب الطريق، دون وقوع إصابات.