الأربعاء 02-02-2022
الوكيل الاخباري

اللجنة الفنية المشتركة لأوبك+ تخفِّض توقعاتها لفائض النفط في 2022

إصابة بتصادم شاحنتين على طريق العقبة

مواطنون قلقون من تأخر نتائج فحوصات الكشف عن كورونا

الحكومة: سقوف سعرية اذا استمر ارتفاع اسعار الخضار

خبيرة روسية: فيروس كورونا فقد قدرته على اختراق أنسجة الرئتين

قانوني يوضح شكل وآلية تعويض المتضررين من انقطاع الكهرباء خلال المنخفض

الصفدي وأمين عام جامعة الدول العربية يعقدان مباحثات ثنائية اليوم

أكثر من 95 الف اصابة كورونا نشطة في الأردن - أرقام

فايزر تطلب ترخيصا لتطعيم الأطفال دون 5 سنوات ضد كورونا

وزارة العمل تعلن عن شاغر وظيفي - تفاصيل

الأربعاء، 02-02-2022 08:59 ص

إصابة بتصادم شاحنتين على طريق العقبة

30257_5_1635667834 (1)


الوكيل الاخباري - قال الملازم مهدي الحمود من غرفة عمليات ادارة الدوريات الخارجية، إنه تم التعامل خلال 24 ساعة، مع عدد من الحوادث أبرزها، حادث تدهور طريق جسر النعيمة - إربد نتج عنه اصابة واحدة، وعلى الطريق الصحراوي وقع حادث تصادم، و نتج عنه إصابتين.

اضافة اعلان


وعلى طريق العقبة، بعد محطة الكيلو 7 الطريق الخلفي، وقع حادث تصادم بين شاحنتين، ونتج عنه اصابة متوسطة. 


وعلى طريق الجامعة الهاشمية، سقوط حجر كبير الحجم على جانب الطريق، دون وقوع إصابات. 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة

 




 

 


 

إقرأ ايضا
العراق

جريمة بشعة تهز بغداد.. قتل زوجته وابنته وطفله الرضيع

شرطة أمريكا

مقتل شرطيين بإطلاق نار في كلية أمريكية

61f6a6b04c59b72eb66fbea7

أوزبكستان ..أُم تتجرد من الإنسانية وترمي طفلتها للدببة المفترسة

image (5)

مصر.. مات أثناء القيادة وتسبب في مصرع ربة منزل بعد الاصطدام بها

7a2217c2-e335-4b63-9b2d-e617425fb3cb

النمسا..يقتل شقيقه وأمه ويتصل بالشرطة قبل انتحاره

o3KpdVX7ZArjb2lbHJZdDyiwqnwGVBqUuDtNAYk7

تسرب الغاز يواصل حصد الأرواح بمصر.. مصرع 7 أفراد من أسرة واحدة

أخبار متعلقة
401205_1_1610870045

الدوريات الخارجية: ضبط 11 مركبة تسير عكس السير

xkbeRNRUivusihTd7gYPdPybNEg51N8tgW9El6Vn

ضبط مركبات تسير بسرعات عالية على الطرق الخارجية

pic_185944

العثور على جثة ستيني في قناة الغور والامن يحقق

120221321435149502008

الأمن يحقق بجريمة قتل شاب في إربد

0L5A0042

وفاة بتدهور مركبة على طريق الـ 100

pic_33644 (1)

وفاة سائق صهريج غاز مسال بحادث تدهور على "الصحراوي"