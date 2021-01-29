الجمعة 29-01-2021
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الجمعة، 29-01-2021 05:11 م

استياء واستهجان

احتراق مركبتين في إربد

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منطقة في إربد


الوكيل الإخباري - علم "الوكيل الإخباري "، من مصادر موثوقة، تعرّض مركبتين ليلة الخميس /الجمعة لحريق في محافظة إربد .

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وباشرت الأجهزة الأمنية التحقيق بظروف وملابسات الحادثة ، حيث قام مالك المركبة بإبلاغ أحد المراكز الأمنية في المنطقة.

 

وكانت المركبة الأخرى التي اندلع بها الحريق تقف بعيدا عن المركبة الأولى ، ما أثار استهجان مالك المركبة.

 

وقد تسبّبت الحادثة باستياء أهالي المنطقة ، على وقع استهجانهم بما حدث .

 

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