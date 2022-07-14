الخميس 14-07-2022
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الخميس، 14-07-2022 11:09 ص

العثور على عروس مشنوقة بعد يوم من زفافها في مصر

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الوكيل الإخباري-عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر في مصر على جثمان عروس صباح أمس الأربعاء، توفيت داخل عش الزوجية بمدينة طيبة شمال محافظة الأقصر.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت قوات الأمن إخطارا بالواقعة من إدارة البحث الجنائي في مصر يفيد بالعثور على جثمان عروس تبلغ من العمر 24 عاما.

وتبين من الفحص الأولي أن العروس مقيمة بقرية حجازة التابعة لمحافظة قنا، وعقب انتقال رجال الإسعاف تبين أن العروس بها آثار تعذيب على جسدها، وآثار احمرار حول الرقبة، ما يشير إلى وجود شبهة جنائية، وتعرضها للشنق.

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وجرى نقل جثمان العروسة إلى مشرحة مستشفى الكرنك الدولي الأقصر العام سابقا، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

 

القاهرة 24

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