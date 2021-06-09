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الأربعاء، 09-06-2021 12:01 م

المباحث الكويتية تضبط صاحب شاليه يصور الزبائن ويبتزهم

الكويت


الوكيل الإخباري - داهم رجال المباحث الجنائية الكويتية " شاليه " للتأجير اليومي في منطقة الخيران، وعثروا على كاميرات مراقبة في الشاليه.

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ونقلت صحيفة القبس عن مصادر قولها  إن رجال المباحث ألقوا القبض على صاحب الشاليه، وهو كويتي ، وأحيل الى النيابة العامة بعدة تهم.


وأضافت المصادر الكويتية أن رجال المباحث تلقوا عدة بلاغات من مواطنين ومواطنات ووافدين و وافدات، عن تعرضهم للابتزاز من شخص غير معلوم بالنسبة لهم، مهدداً إياهم بفضحهم من خلال نشر صور وفيديوهات لهم وهم في غرف النوم في أوضاع خاصة.


وأوضحت المصادر، وفقاً للصحيفة، أن رجال المباحث بعد البحث والتحري، توصلوا إلى معلومات تفيد أن صاحب شاليه للتأجير اليومي في منطقة الخيران، يضع كاميرات مراقبة في أماكن سرية بغرف النوم، ويصور زبائنه، وعليه تم استصدار إذن من النيابة العامة، ومداهمة الشاليه، والعثور على كاميرات المراقبة، وسجلت قضية بحق المتهم، وأحيل للنيابة.

 

البيان


 




 

 


 

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